 
مباشر

الحكومة المصرية: شركة أمريكية تنوي استثمار 1.4 مليار دولار في قطاع النفط في البلاد

مال وأعمال

الحكومة المصرية: شركة أمريكية تنوي استثمار 1.4 مليار دولار في قطاع النفط في البلاد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw9l

أعلن مجلس الوزراء المصري عن عزم شركة Corporation APA الأمريكية استثمار حوالي 1.4 مليار دولار، في عام 2024، لتطوير مشاريع في قطاع النفط في مصر.

 وأعلنت الحكومة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك: أن "جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة APA عبر عن أمله في حصول الشركة على دعم حكومي لمواصلة توسيع تواجدها في السوق المصرية، مؤكدا عزم الشركة على استثمار حوالي 1.4 مليار دولار في مصر العام المقبل.

يأتي هذا في أعقاب جلسة مباحثات جرت في القاهرة بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وإدارة الشركة.

إقرأ المزيد
مصر تبحث عن الغاز في البحر المتوسط
مصر تبحث عن الغاز في البحر المتوسط

وناقش الاجتماع خطط زيادة إنتاج البترول في مصر ككل من خلال التحديث المستمر للتقنيات المستخدمة للتنقيب عن البترول واستكشافه.

وتعمل مصر حاليا بشكل حثيث لتطوير قطاع الطاقة، بينما أعلنت وزارة النفط المصرية في أواخر العام الماضي، عن اكتشاف 53 حقلا جديدا للنفط والغاز في الصحراء الغربية، وخليج السويس، والبحر الأبيض المتوسط، ​​ودلتا النيل.

المصدر: تاس     

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا