الحكومة المصرية: شركة أمريكية تنوي استثمار 1.4 مليار دولار في قطاع النفط في البلاد

أعلن مجلس الوزراء المصري عن عزم شركة Corporation APA الأمريكية استثمار حوالي 1.4 مليار دولار، في عام 2024، لتطوير مشاريع في قطاع النفط في مصر.

وأعلنت الحكومة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك: أن "جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة APA عبر عن أمله في حصول الشركة على دعم حكومي لمواصلة توسيع تواجدها في السوق المصرية، مؤكدا عزم الشركة على استثمار حوالي 1.4 مليار دولار في مصر العام المقبل.

يأتي هذا في أعقاب جلسة مباحثات جرت في القاهرة بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وإدارة الشركة.

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وناقش الاجتماع خطط زيادة إنتاج البترول في مصر ككل من خلال التحديث المستمر للتقنيات المستخدمة للتنقيب عن البترول واستكشافه.

وتعمل مصر حاليا بشكل حثيث لتطوير قطاع الطاقة، بينما أعلنت وزارة النفط المصرية في أواخر العام الماضي، عن اكتشاف 53 حقلا جديدا للنفط والغاز في الصحراء الغربية، وخليج السويس، والبحر الأبيض المتوسط، ​​ودلتا النيل.

المصدر: تاس