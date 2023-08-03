مصر تبحث عن الغاز في البحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء المصري على ثلاثة عقود للنفط والغاز بقيمة 319 مليون دولار، مما يعطي الضوء الأخضر لحفر 13 بئرا في البحر المتوسط ​​وخليج السويس.

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وذكر موقع "إنيرغي كابيتال باور" المتخصص في أخبار النفط والغاز: "تم توقيع أول اتفاقيتين بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وشركة إكسون موبيل مصر المحدودة للطاقة التابعة لشركة إكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة".

وستشهد الاتفاقيات قيام الولايات المتحدة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج الرئيسية في كتل القاهرة والمصري، الواقعين في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل مصر.

وفقًا لشروط الصفقات، ستدير شركة ExxonMobil كلا الكتلتين بفائدة 100٪.

ووقعت الاتفاقية الثالثة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو بتروليوم الدولية لخدمات حقول النفط والخدمات البحرية وشركة النفط والغاز الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الأجنبية.

فيما تشمل الصفقة التنقيب عن امتياز Geisum و Twila وتطويره الواقع في خليج السويس. يضم الامتياز حقول شمال Geisum، وجنوب Geisum، وشمال شرق Geisum، وطويلة الغربية، ويحتوي الامتياز على 87 بئراً وست منصات بحرية وخمسة أنابيب إنتاج ومرفق تخزين بري. يبلغ الإنتاج الحالي 4900 برميل يوميًا.

المصدر: صدى البلد