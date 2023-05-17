مصر تصدر كمية كبيرة من الغاز إلى أوروبا وتركيا

حافظت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على مستوياتها السابقة للفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تراجع إنتاج بعض الحقول.

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وكشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" - حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- تسجيل صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن.

وأرجع التقرير حفاظ صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على معدلاتها السابقة، إلى مستويات الإنتاج التي ارتفعت بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وما تستقبله القاهرة من كميات من حقول أخرى في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية.

وأكدت تقرير أوابك، الصادر اليوم الأربعاء 17 مايو ، بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من 2023 "، وأعدّه الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن صادرات مصر تؤدي دورًا مهمًا في إطار إستراتيجية القاهرة الهادفة لتكون محورًا إقليميًا لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتعدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في دول شرق المتوسط، بقدرات تفوق 12 مليون طن سنويًا.

وتُعَدّ محطات إسالة الغاز المصرية في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.

وبحسب التقديرات الأولية لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، صدّرت محطتا إسالة الغاز في دمياط وإدكو نحو 1.44 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وبريطانيا).

واستحوذت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 إلى أوروبا على نحو 76% من إجمالي الصادرات خلال المدة من يناير إلى نهاية مارس (2023).

واستقبلت الأسواق الآسيوية باقي صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023، والبالغة نحو 0.46 مليون طن بحصّة 24% من الإجمالي.

وتصدّرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 بحصّة 41% وفقًا لتقرير أوابك الذي أعدّه المهندس وائل حامد، تليها دول الاتحاد الأوروبي بحصّة 24%، متساوية مع الإمدادات نفسها إلى الأسواق الآسيوية، في حين استحوذت بريطانيا على حصة 11% من الصادرات المصرية.

وتسعى تركيا إلى تعزيز إمداداتها من الغاز المسال المصري خلال عقود طويلة الأجل، في إطار خطة أنقرة للتحول إلى مركز دولي لتجارته.

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد) نهاد أكينجي قد أكد، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن أنقرة طلبت من القاهرة استمرار بيع الغاز المسال من خلال عقود طويلة الأجل.

وكانت صادرات مصر من الغاز المسال قد سجّلت ارتفاعًا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 13% على أساس سنوي، مسجلة 2.6 مليون طن، مقابل 2.3 مليون طن خلال الربع المماثل من 2021.

وبلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 بلغ 7.4 مليون طن، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021، وهو ما جعل مصر تحقق رقما قياسيا في صادرات الغاز، لتصل إلى 8 ملايين طن -تشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب- في 2022، مقارنة بنحو 7 ملايين طن عام 2021.

وبلغت قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز 8.4 مليار دولار في 2022 مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140%، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميًا.

المصدر: منصة طاقة