تركيا تستحوذ على صادرات الغاز المصري

كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر إلى تركيا بلغ 3 مليارات و960 مليون دولار خلال عام 2022.

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وأوضح التقرير أن الصادرات تركزت في (28) صنف هي:

1-غاز طبيعي مسال ب1.670 مليار دولار

2-منتجات كيميائية ب1.04مليار دولار

3-أقمشة وملابس جاهزة ب305.2مليون دولار

4- قطن وخيوط قطنية ب143 مليون دولار

5-خضروات وفاكهه ب67.240مليون دولار

6-أجهزة استقبال(رسيفرات ) ب60.5مليون دولار

7-صوف زجاجي ب46.8مليون دولار

8-سكر ابيض ب37.6مليون دولار

9-قطع غيار سيارات ب27.3مليون دولار

10-منتجات زجاجية ب22.6مليون دولار

11-رمال سيلكا ب15.4مليون دولار

12-ورق ب15.4مليون دولار

13-منتجات حديد ب14.8مليون دولار

14-سمسم ب 12.6مليون دولار

15-بامبرز وفوط صحية ب10.4مليون دولار

16-أعلاف حيوانية ب9.93مليون دولار

17-أدوية طبية بشرية ب9.5مليون دولار

18-دوائر كهربائية ب8.7مليون دولار

19-منتجات ألومنيوم ب8.6مليون دولار

20-رخام ب8.2مليون دولار

21-سجاد وموكيت ب6.64مليون دولار

22-أسمدة ب4.42مليون دولار

23-عسل أسود ب4.3مليون دولار

24طحينه ب4.1مليون دولار

25-مشغولات ذهبية ب2.51مليون دولار

26-فول سوداني ب2.3مليون دولار

27بترول ب2.مليون دولار

28-كابيتشينو 1.2مليون دولار

تعد التجارة الخارجية، أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية؛ نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.

المصدر: أخبار اليوم