تركيا تستحوذ على صادرات الغاز المصري
كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر إلى تركيا بلغ 3 مليارات و960 مليون دولار خلال عام 2022.
وأوضح التقرير أن الصادرات تركزت في (28) صنف هي:
1-غاز طبيعي مسال ب1.670 مليار دولار
2-منتجات كيميائية ب1.04مليار دولار
3-أقمشة وملابس جاهزة ب305.2مليون دولار
4- قطن وخيوط قطنية ب143 مليون دولار
5-خضروات وفاكهه ب67.240مليون دولار
6-أجهزة استقبال(رسيفرات ) ب60.5مليون دولار
7-صوف زجاجي ب46.8مليون دولار
8-سكر ابيض ب37.6مليون دولار
9-قطع غيار سيارات ب27.3مليون دولار
10-منتجات زجاجية ب22.6مليون دولار
11-رمال سيلكا ب15.4مليون دولار
12-ورق ب15.4مليون دولار
13-منتجات حديد ب14.8مليون دولار
14-سمسم ب 12.6مليون دولار
15-بامبرز وفوط صحية ب10.4مليون دولار
16-أعلاف حيوانية ب9.93مليون دولار
17-أدوية طبية بشرية ب9.5مليون دولار
18-دوائر كهربائية ب8.7مليون دولار
19-منتجات ألومنيوم ب8.6مليون دولار
20-رخام ب8.2مليون دولار
21-سجاد وموكيت ب6.64مليون دولار
22-أسمدة ب4.42مليون دولار
23-عسل أسود ب4.3مليون دولار
24طحينه ب4.1مليون دولار
25-مشغولات ذهبية ب2.51مليون دولار
26-فول سوداني ب2.3مليون دولار
27بترول ب2.مليون دولار
28-كابيتشينو 1.2مليون دولار
تعد التجارة الخارجية، أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية؛ نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.
المصدر: أخبار اليوم