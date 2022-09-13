بالأرقام.. تركيا تحقق رقما قياسيا في صادراتها مع مصر

كشفت إحصائيات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى مصر، بلغت مستوى قياسيا فحققت 2.8 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير - أغسطس 2022.

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وبحسب البيانات فإن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي، ببلوغها 2.8 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.

وخلال الفترة المذكورة، حققت الصادرات التركية إلى مصر نموا بنسبة 17 بالمئة، مقارنة بالأشهر الـ8 الأولى من العام الفائت.

وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7 بالمئة. كما حلت مصر في المركز الـ 15 ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2022.

وحلت الكيماويات في المركز الأول ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديرا إلى مصر، خلال الفترة المذكورة، وذلك بواقع 586 مليونا و113 ألف دولار.

المصدر: الأناضول