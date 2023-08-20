مصر ترحب بالبيان الليبي المشترك لتغليب الحوار في حل النزاعات

رحبت مصر بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي الرئاسي والنواب الليبيين، والقائد العام للقوات الليبية الذي يؤكد على الحوار الوطني والملكية الوطنية لأي مسار سياسي ليبي.

ورحبت مصر بالبيان الصادر في بنغازي أمس السبت عن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الذي يؤكد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي.

كما رحبت بتولّي مجلس النواب صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.

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وجددت الخارجية المصرية في بيانها تأكيد دعم القاهرة الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت، ودعت جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي/الليبي، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها الشقيق.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت خلال حديثه مع طلاب الأكاديمية العسكرية، أن مصر دائما لديها ثوابت سياسية ولا تتدخل في شؤون الآخرين، مشيرا إلى أن الأزمات في ليبيا والسودان، بالتأكيد لها تأثير كبير على مصر، لكن مصر تحاول أن تكون عاملا إيجابيا في إيجاد حلول لهذه الأزمات.

المصدر: RT