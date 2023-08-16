السيسي يظهر مع قوات الجيش في أبعد نقطة حدودية لمصر قرب ليبيا

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارا، مع أفراد الارتكاز الأمني المشترك للقوات المسلحة والشرطة بمنفذ السلوم أبعد نقطة حدودية لمصر تجاه ليبيا.

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وسأل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضباط قوات الارتكاز الأمني عن أحوالهم داخل منطقة الارتكاز.

وتفقد الرئيس المصري الارتكاز الأمنى المشترك للقوات المسلحة والشرطة بمنفذ السلوم، واستقبله أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني لدى وصوله استقبالا شعبيا حافلا.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل مدينة السلوم بمحافظة مطروح في جولة تفقدية يلتقي خلالها بأهالي المدينة.

المصدر: RT