السيسي يعلق على إحداث تعديلات جديدة في مصر

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مخرجات الحوار الوطني والمقترحات التشريعية التي تم تقديمها من قبل المشاركين في الحوار.

إقرأ المزيد

وقال السيسي: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

يشار إلى أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني أنهت مناقشاتها، وجرت صياغة مخرجاتها إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، والمقترحات بعضها تشريعي والآخر تنفيذي.

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إنه تم البدء في صياغة مخرجات الحوار الوطني تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المنسق العام أن الحوار شهد مشاركة فعالة من الأحزاب والقوى المدنية والنقابات وأن الجميع شارك في صياغة بنود هدفها دعم المواطن وضمان حصوله على حقوقه كاملة.

وأوضح أن الحوار شهد أيضا مشاركة فعالة من الشباب خاصة أن الحوار الوطني خصص وقتا كبيرا لمناقشة قضايا الشباب ومشكلاتهم، وأشار إلى أن ما تم الانتهاء من صياغته ومناقشته سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحوار ما يزال مستمرا لمناقشة كافة القضايا العالقة.

وأكد رشوان أن هناك الكثير من المقترحات المتعلقة بحياة المصريين ستعرض على مجلس الأمناء تمهيدا لمناقشتها ورفعها للرئيس وهدفها إسعاد المواطنين، وأوضح أن الحوار الوطني ناقش كافة القضايا عن طريق 13 لجنة خاصة، للتوصل إلى صيغ توافقية حول المقترحات.

المصدر: RT