منسق الحوار الوطني في مصر: سنرفع مقترحات النظام الانتخابي للرئيس السيسي دون حذف

أكد المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، أن البيان الصادر يوم السبت يتسق مع سياسة إدارة مجلس الأمناء بإطلاع الرأي العام والأطراف المشاركة على ما تم.

وأوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن "الحوار عقد جلستين طويلتين لمناقشة النظام الانتخابي للبرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، وشهدت مناقشات ثرية واختلافات وإضافات وتباينات بين الآراء"، لافتا إلى أن "لجان إعداد التوصيات والمقترحات المصغرة، تضم الأطراف ذات الشأن وتأخذ الصادر عن اللجان العامة لمناقشته مرة أخرى".

وأضاف رشوان أن "اللجنة طرح أمامها 3 أنظمة للانتخابات.. الأول، النظام الحالي الذي تتبعه مصر، والخاص بانتخاب 50% من أعضاء البرلمان بالقائمة المغلقة المطلقة، و50% بالنظام الفردي.. الثاني، إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المنقوصة على مستوى الجمهورية بالكامل.. والنظام الثالث خليط يجمع ما بين انتخاب 50% من عدد الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بالقوائم النسبية و25% بالقوائم المطلقة المغلقة".

وشدد المنسق العام للحوار الوطني على أن "المقترحات المرفوعة إلى مجلس الأمناء، تراعي الحصص الدستورية الواجبة للمرأة والبالغة 25% على الأقل بمجلس النواب، ولـ5 فئات أخرى تضم الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين"، متابعا: "نرفع الاقتراحات كما هي ولا نحذف اقتراحا، الـ3 أنظمة سترفع بعد الدراسة من مجلس الأمناء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون تصويت على ما نحن معه أو ضده. كل الآراء متبلورة ومطروحة على الساحة".

المصدر: "المصري اليوم"