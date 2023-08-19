السيسي: مصر دائما لديها ثوابت سياسية ولا تتدخل في شؤون الآخرين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن مصر دائما لديها ثوابت سياسية ولا تتدخل في شؤون الآخرين.

وخلال حديثه مع طلاب الأكاديمية العسكرية بعد تفقدها فجر اليوم السبت،، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر دائما لها ثوابت سياسية وتتسم دائما بأن تكون عامل استقرار في محيطها، لافتا إلى أن "هذا أمر لم يحرص عليه هو فقط، ولكن مصر تتسم دائما بالتوازن والاعتدال ولا تتدخل في شؤون الآخرين وبأن تكون عاملا إيجابيا دائما في إيجاد حلول للأزمات المختلفة التي تمر بالمنطقة".

وأشار السيسي إلى أن الأزمات في دول الجوار، في ليبيا والسودان، بالتأكيد لها تأثير كبير على مصر، لكن مصر تحاول أن تكون عاملا إيجابيا في إيجاد حلول لهذه الأزمات.

وأوضح أن مصر "استضافت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه بالتنسيق مع دول جوار السودان، إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء ويعود السودان مرة أخرى مستقرا في أقرب وقت".

المصدر: "المصري اليوم"