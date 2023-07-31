تفاصيل لقاء الرئيس المصري مع نظيره الفلسطيني في مدينة العلمين

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم في مدينة العلمين المصرية، حيث كشفت السفارة الفلسطينية بالقاهرة تفاصيل اللقاء.

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وأشاد عباس باستضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد أمس في مدينة العلمين، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة، ودورها الهام في إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقالت السفارة الفلسطينية في بيان لها إن "عباس أطلع نظيره المصري على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية، ارتكاب جرائهما بحق شعبنا وأرضه ومقدساته".

وبحث الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، واتفقا على مواصلة التشاور بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين والقيادتين.

من جانبه، أكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

المصدر: RT