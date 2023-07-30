السيسي يلتقي عباس الاثنين في العلمين غرب مصر

أفاد مراسلنا، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الاثنين في العلمين غرب مصر، حيث انطلق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

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ويبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.

وكان عباس وصل، مساء أمس، إلى مدينة العلمين في مصر بزيارة رسمية، ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الاثنين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع والوفود المرافقة، عقدوا أمس عدة اجتماعات تحضيرية، أكدوا خلالها ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المدن والقرى والمخيمات، وما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات بحق مدينة القدس، مشددين على ضرورة تمتين وحدة الصف الفلسطيني.

المصدر: RT + وفا