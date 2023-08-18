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سقوط سعودي من الطابق السادس لفندق في مدينة كان وموقع فرنسي يكشف التفاصيل (فيديو)

أخبار العالم العربي

سقوط سعودي من الطابق السادس لفندق في مدينة كان وموقع فرنسي يكشف التفاصيل (فيديو)
RT
سقوط سعودي من الطابق السادس لفندق في مدينة كان وموقع فرنسي يكشف التفاصيل
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في مشهد وصفته الصحافة الفرنسية بالمرعب، سقط سائح سعودي في الثلاثينات من العمر من الطابق السادس لأحد فنادق مدينة كان الفرنسية.

وذكر موقع "Nice Matin" الفرنسي أن الحادث وقع يوم الأربعاء عند الساعة الخامسة والنصف صباحا.

والسائح السعودي  (28 عاما) الذي سقط من الطابق السادس بفندق كارلتون اصطدم بشرفات الطوابق السفلية للفندق واستقر جسده على طاولة رخامية في أسفل الفندق.

وأشار "Nice Matin" إلى أن السائح أصيب إصابة خطيرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث خضع لعدة عمليات، في حين لا تزال الشرطة تحقق في حيثيات الحادث.

ونقل الموقع الفرنسي عن بعض الشهود أن الرجل كان يقفز فوق عدة شرفات للانتقال من واحدة إلى أخرى على واجهة فندق كارلتون، قبل أن يسقط.

المصدر: موقع "Nice Matin" الفرنسي

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