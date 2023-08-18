الإمارات وإثيوبيا توقعان أكثر من 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون

وقعت الإمارات وإثيوبيا يوم الجمعة بالعاصمة أديس أبابا، 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون.

وحضر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يوم الجمعة، توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

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وذكرت وكالة "وام" أن المذكرات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية شملت:

- اتفاقية التعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

- مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

- إعلان مشترك بين دولة الامارات وإثيوبيا للتعاون في مجال العمل المناخي

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- مذكرة تفاهم بشأن معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب

- مذكرة تفاهم بين شركة عملات الأمنية وبنك إثيوبيا الوطني

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وشركة التأمين الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وبنك إثيوبيا التجاري

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك إثيوبيا للتنمية

- مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة الاستثمارات الإثيوبية

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- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار

- مذكرة تفاهم بين "موانئ دبي العالمي" ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية

- خارطة طريق بين مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية

- خطاب نوايا بين شركة أبوظبي الوطنية للنفط "أدنوك" ووزارة الزراعة الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة تالك الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية

ووصل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على رأس وفد من بلاده إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة "وام" أنه كان في مقدمة مستقبلي الرئيس لدى وصوله المطار، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقد رافقت الطائرة الرئاسية لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبا به.

Following bilateral meetings and signing of key cooperation agreements, together with Sheikh @MohamedBinZayed, we planted #GreenLegacy seedlings marking our mutual commitment to addressing climate change in multifaceted ways. pic.twitter.com/f74PXS3kMl — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 18, 2023

المصدر: وام