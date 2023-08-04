العراق.. اعترافات "صادمة" تظهر لأول مرة في قضية مقتل الطفل موسى ولاء (فيديو)

نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد يوم الخميس، تفاصيل جديدة عن جريمة مروعة هزت العاصمة العراقية الشهر الماضي وأدت إلى مقتل طفل يدعى موسى ولاء عمره 7 سنوات بعد تعذيبه على يد زوجة والده.

ونشرت المديرية شريط فيديو لاعترافات زوجة الأب القاتلة، التي تقول فيها إنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.

وقالت: "ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما. ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج، فتكسرت من قوة الضربة".

كما روى أحمد، شقيق الضحية، تفاصيل دقيقة مرعبة كان شاهدا عليها، مؤكدا أن زوجة الأب وضعت الملح في عيون أخيه، ووضعت يديه على الفرن، كما كانت تضربه دائما بالسكين على رأسه وجسده، مشيرا إلى أنه عندما مات قالت "إنه يمثل".

المصدر: وسائل إعلام عراقية