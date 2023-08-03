الأسد يزور غابات ريف اللاذقية الشمالي ويجري محادثة مع طواقم الدفاع المدني (صور)

توجه الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، إلى غابات وأحراج ريف اللاذقية الشمالي، التي تعرضت للحرائق خلال الأيام الماضية.

وأجرى الأسد محادثة مع عناصر الدفاع المدني والإطفاء وحماية الأحراج والجيش، شاكرا إياهم على تفانيهم في أداء مهامهم لإخماد الحرائق التي اجتاحت المنطقة.

وقال: "أنتم تقدمون نموذجا للبسالة. المعركة ليست حربا وسلاحا فقط، بل هناك ما يوازيها بنفس الخطورة وربما أصعب. نحن أمام شهرين يحملان الكثير من التحديات، ويجب أن نعزز إجراءاتنا استعدادا لمواجهة الحرائق التي قد تحصل في أي لحظة".

وتعاني اللاذقية ومناطق أخرى في الريف السوري منذ عدة أسابيع، من حرائق الأحراج والغابات. وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسان قطنا، يوم الأحد، أنه تمت السيطرة على كل الحرائق في غابات وأحراج ريف اللاذقية الشمالي.

المصدر: RT