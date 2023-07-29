سوريا.. تأهب في ريف اللاذقية الشمالي لإخماد الحرائق المستمرة منذ 5 أيام

تواصل فرق الإطفاء لليوم الخامس على التوالي جهودها الكبيرة، للسيطرة على النيران المندلعة في الغابات والأحراج بريف اللاذقية الشمالي.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية عامر هلال يتابعون عمليات الإخماد ميدانيا وإجراءات فرق الإطفاء لتطويق النيران، وسط حالة من التأهب والاستنفار التام للكوادر المنتشرة في مواقع العمل.

وعلى محور السكرية طوروز تفقد الوزير مخلوف والمحافظ هلال إجراءات فرق الإطفاء لتطويق النيران، وإخمادها في هذا المحور.

وتشارك في عمليات إخماد الحرائق فرق من الدفاع المدني والزراعة وأفواج الإطفاء من عدة محافظات، تؤازرها وحدات الجيش العربي السوري والطيران المروحي.

إلى ذلك، أوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أن فرق الإطفاء تمكنت من منع امتداد النيران باتجاه قرية جورة الماء، مؤكدا أنه لا أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين بالقرية.

سانا

سانا

سانا

سانا

المصدر: سانا