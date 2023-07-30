عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا (فيديو وصور)
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أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا، اليوم الأحد، أنه تمت السيطرة على كل الحرائق في غابات وأحراج ريف اللاذقية الشمالي.
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