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عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا (فيديو وصور)

أخبار العالم العربي

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أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا، اليوم الأحد، أنه تمت السيطرة على كل الحرائق في غابات وأحراج ريف اللاذقية الشمالي.

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