الدبيبة: لن تكون هناك حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية في ليبيا

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس اليوم الخميس، إلى إجراء الانتخابات في ليبيا وعدم خلق مراحل انتقالية جديدة.

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وأضاف الدبيبة أنه لن تكون هناك مراحل أخرى، ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات وهمية، وهناك طريق واحد وهدف واحد وهو الانتخابات، مذكرا بأن الحكومة مستمرة في عملها ومهمتها الوطنية، حتى الوصول إلى الهدف المنشود وهو الانتخابات.

وقال الدبيبة "أقول لكل الساعين وراء السلطة واللاهثين خلفها بكل الطرق إن كنتم صادقين أعطوا للشعب حق اختيار حكامه. من يحاول العبث باختراع مناورات جديدة للتمديد هدفه إفساد حالة الاستقرار وإفشال الانتخابات".

وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن كل من يحاول التمديد عبر مراحل انتقالية جديدة هدفه إفشال الانتخابات، وأن القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات السابقة هي القوانيين الغير قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن كل مسؤول في الحكومة هو خادم لكل الليبيين وغير مسموح له بوضع حجر أمام أي شريحة منهم من خلال مواقف سياسية معينة أو تصريحات تستفز أهالي الضحايا أو المتضررين.

المصدر: RT+ عين ليبيا