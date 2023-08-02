بعد مطالبته بعدم التدخل في شؤون البلاد.. رئيس البرلمان الليبي يلتقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

ويأتي اللقاء بعد أن طالب البرلمان الليبي بعدم التدخل في شؤون البلاد، وانتقد تجاوز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصلاحياته.

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وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6".

وبحسب المتحدث، أكد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.

وفي وقت سابق، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.

وأكدت اللجنة أن بيان البعثة، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2023، يعتبر تجاوزا لصلاحيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

المصدر: RT