غالبيتهم إيرانيون.. اختناق العشرات في حريق فندق بمحافظة النجف في العراق (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حريق اندلع في أحد الفنادق وسط محافظة النجف، حيث أكدت وسائل إعلام إصابة العشرات بالاختناق، وغالبيتهم إيرانيون.

وذكرت المديرية في بيان رسمي أن فرقها "عملت على إنقاذ نزلاء من مختلف الجنسيات، كانوا متواجدين في أحد الفنادق المكونة من 7 طوابق في المدينة القديمة بمحافظة النجف الأشرف، عقب اندلاع حريق فيه ظهر اليوم الثلاثاء".

وأضافت أنها "استنفرت ودفعت بثقل المحافظة من فرق إطفاء تخصصية وأخرى مساندة بكامل طواقمها مع زج عجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج للإنقاذ وللإطفاء، لتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد النيران داخل الفندق بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإسعاف للمختنقين من النزلاء نتيجة شدة الانبعاثات الغازية جراء الحريق، مع نقل الحالات الطارئة الحرجة الى المستشفى لتلقي العلاج".

وطالبت المديرية بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المحافظة واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق ومحاسبة المقصرين".

وأفادت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، بإصابة 72 شخصا بحالات اختناق وثلاثة آخرين بحروق نتيجة الحريق، حيث يحمل غالبيتهم الجنسية الإيرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الدفاع المدني اتخذت في وقت سابق جملة من الاستعدادات، ونشرت فرق الإطفاء بالقرب من المدينة القديمة بمحافظة النجف، بهدف تأمين الزائرين مع اقتراب ساعات زيارة العاشر من محرم، كما حذرت أصحاب الفنادق والأسواق التجارية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتأكيد على رفع المخالفات واحالة المخالفين منهم الى جلسة الفصل حسب قانون الدفاع المدني وفق البيان.

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

alsumaria.tv/

المصدر: وستئل إعلام عراقية