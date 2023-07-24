بن زايد والدبيبة يشيدان باستئناف رحلات الطيران المباشرة بين الإمارات وليبيا

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية.

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وقالت حكومة الوحدة في بيان لها، أمس الأحد، إن الطرفين ناقشا، على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في روما، سبل توطيد وتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين.

وثمّن الطرفان استئناف حركة الطيران المباشر بين ليبيا والإمارات، مؤكدين ضرورة استمرار تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

وفي فبراير الماضي، استقبل الرئيس الإماراتي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، وأكد ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين.

المصدر: صحيفة شاهد