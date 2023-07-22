علاء مبارك ينشر فيديو وتعليقا حول قضية خطيرة

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، مقطع فيديو وتعليقا حول قضية القصور الرئاسية و"تلفيق غير مسبوق له ولعائلته"، كما قال.

تلفيق غير مسبوق ، قضية العزل السياسى المعروفة "بقضية القصور الرئاسية"! سبحان الله : نائب عام اخوانى تم عزله من منصبه و البلتاجى اللهم لا شماتة تم سجنه و ضابط الرقابة الادارية المفصول من الخدمة هربان مع اسرته فى الخارج من ٢٠١٢ و عصام العريان : مبارك من السجن الي القبر وقد نسي الا… pic.twitter.com/9n0wQ6v1Mr — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 21, 2023

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وقال علاء مبارك إنه "تلفيق غير مسبوق، قضية العزل السياسى المعروفة "بقضية القصور الرئاسية"! سبحان الله: نائب عام إخوانى تم عزله من منصبه، والبلتاجى اللهم لا شماتة تم سجنه وضابط الرقابة الإدارية المفصول من الخدمة هربان مع اسرته فى الخارج من 2012 وعصام العريان: مبارك من السجن إلى القبر، وقد نسي ألا تُظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، فجنازة عسكرية للرئيس مبارك رحمة الله عليه والأستاذ عصام العريان رحمة الله عليه، ما تمناه لغيره حدث له، سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل".

وجاء تعليق مبارك في الوقت الذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بتأجيل النظر في الدعوى القائمة لمنع الشقيقين، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح لمناصب بالدولة لجلسة 8 أغسطس المقبل.

المصدر: RT