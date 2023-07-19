الأرصاد الجوية المصرية تعلن تفاصيل الطقس في البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس في البلاد بداية من غد الخميس حتى الثلاثاء، حيث تستمر الأجواء الرطبة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

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وأعلنت الأرصاد الجوية في خبر صادم استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و45 درجة على محافظات جنوب البلاد .

وبشأن حالة الطقس غدا الخميس 20 يوليو 2023، يستمر المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كلا من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد في الجو في طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق خاصة في عملية التنفس.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

ويرى خبراء الطقس في يوليو شديد الحرارة، نظرا لسيطرة منخفض الهند الموسمي وامتداد مرتفع جوي وارتفاع نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية الموجة في شدة الحرارة وتغير حالة الطقس إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي تعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

المصدر: المصري اليوم