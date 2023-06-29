العراق.. الصدريون يقتحمون أسوار السفارة السويدية في بغداد بسبب حرق القرآن في ستوكهولم (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن المئات من أتباع التيار الصدري اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد بسبب حرق القرآن.

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وذكر مراسلنا أن المئات من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اقتحموا عصر اليوم مبنى السفارة السويدية في منطقة الصالحية وسط بغداد، احتجاجا على حرق القرآن.

وأضاف أن المئات ما زالوا يحتشدون في محيط السفارة بناء على دعوة الصدر.

وكان سويدي متطرف من أصول عراقية يدعى سلوان موميكا 37 عاما، أقدم الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

المصدر: RT