ما هي "قلادة النيل" أعظم أوسمة مصر التي منحها السيسي لرئيس وزراء الهند؟

قلد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنا وقدرا.

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وقلادة النيل العظمى هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز، فمثلا مُنحت للمصريين الحاصلين على جائزة نوبل مثل (البرادعي، زويل، نجيب محفوظ) ومنحت عام 1980 لاسم الراحل طلعت حرب رائد الاقتصاد المصري.

القلادة من الذهب الخالص، وتتمثل في سلسلة تتجسد في وحدات متشابكة تمثل رسومًا فرعونية تدل على الخير والنماء اللذين يجلبهما النيل للبلاد، وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب، وجميعها مرصعة بالميناء من فصوص من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق، وهي أعلي الأوسمة في مصر.

المصدر: RT