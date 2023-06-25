 
مباشر

ما هي "قلادة النيل" أعظم أوسمة مصر التي منحها السيسي لرئيس وزراء الهند؟

أخبار العالم العربي

ما هي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkny

قلد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنا وقدرا.

إقرأ المزيد
مودي يغرد بالعربية من مصر (فيديو)
مودي يغرد بالعربية من مصر (فيديو)

وقلادة النيل العظمى هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز، فمثلا مُنحت للمصريين الحاصلين على جائزة نوبل مثل (البرادعي، زويل، نجيب محفوظ) ومنحت عام 1980 لاسم الراحل طلعت حرب رائد الاقتصاد المصري.

القلادة من الذهب الخالص، وتتمثل في سلسلة تتجسد في وحدات متشابكة تمثل رسومًا فرعونية تدل على الخير والنماء اللذين يجلبهما النيل للبلاد، وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب، وجميعها مرصعة بالميناء من فصوص من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق، وهي أعلي الأوسمة في مصر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"