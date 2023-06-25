مودي يغرد بالعربية من مصر (فيديو)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إن المحادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت متميزة.

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وأضاف مودي في تغريدة له باللغة العربية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استعرضنا كافة أوجه العلاقات بين الهند ومصر واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية".

وقلد السيسي في قصر الاتحادية رئيس الوزراء الهندي قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنا وقدرا.

وعلق مودي: "بتواضع كبير أقبل "قلادة النيل". وأشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم الذي يدل على دفء المشاعر والمودة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا".

بتواضع كبير أقبل "قلادة النيل". وأشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم الذي يدل على دفء المشاعر والمودة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا. pic.twitter.com/gZcpzaOQCW — Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2023

ونشر مودي مجموعة من الصور لزيارته النصب التذكاري للحرب بهليوبوليس معلقا باللغة العربية: "تحية تقدير لجنود الهند الشجعان الذين لن تنسى شجاعتهم أبدا".

وأضاف: "في النصب التذكاري للحرب بهليوبوليس، قمت بتكريم جنودنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم في الحرب العالمية الأولى في مصر".

تحية تقدير لجنود الهند الشجعان الذين لن تُنسى شجاعتهم أبدًا.



في النصب التذكاري للحرب بهليوبوليس ، قمت بتكريم جنودنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم في الحرب العالمية الأولى في مصر. pic.twitter.com/c7dKvOiLLi — Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2023

كانت المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي متميزه. وقد استعرضنا كافة اوجه العلاقات بين الهند ومصر واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية. pic.twitter.com/6xlgDQ1uEI — Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2023

المصدر: RT