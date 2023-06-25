السيسي يستقبل مودي في قصر الاتحادية (فيديو)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي اليوم الأحد بقصر الاتحادية، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى مصر.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين.

كما شددا على الالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي في يناير الماضي، وتتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

وتناول لقاء السيسي ومودي مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلا عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأمس السبت، وصل مودي إلى القاهرة في زيارة رسمية بدعوة من السيسي، حيث كان في استقباله في المطار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

المصدر: RT