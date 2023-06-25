محادثات مرتقبة بين السيسي ومودي

يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وصل إلى مصر أمس السبت، حيث من المنتظر أن يوقع البلدان مجموعة من المذكرات والاتفاقات.

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ولاحقا، سيزور مودي مسجد الحكيم التاريخي في القاهرة، الذي تم تجديده مؤخرا بمساعدة طائفة البهرة الداودية، ومقرها الهند، ومقابر هليوبوليس العسكرية لتكريم الجنود الهنود الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي بعد 6 أشهر من حضور السيسي عرض يوم الجمهورية في الهند كضيف رسمي.

وفي يناير الماضي، اتفق السيسي ومودي على تدابير لزيادة التجارة الثنائية في 5 سنوات إلى 12 مليار دولار، ارتفاعا من 7.3 مليار دولار في 2021-22. وخلال زيارة السيسي، وقعت الدولتان أيضا اتفاقيات حول توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والبث الإذاعي.

والهند واحدة من أكبر 5 مستوردين للمنتجات المصرية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والملح والقطن والمواد الكيميائية غير العضوية والبذور الزيتية. وتشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى مصر الغزل والقطن والبن والأعشاب والتبغ والعدس وقطع غيار السيارات والسفن والقوارب والآلات الكهربائية.

واستثمرت أكثر من 50 شركة هندية حوالي 3.15 مليار دولار في أجزاء مختلفة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك المواد الكيميائية والطاقة والمنسوجات والملابس والأعمال الزراعية والبيع بالتجزئة، وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية

المصدر: أ ب