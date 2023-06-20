الأردن.. وفاة أحد طياري حادثة تحطم المروحية العسكرية متأثرا بإصابته

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد الطيارين الاثنين، اللذين أصيبا إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن "استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة ظهر الاثنين".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الطيار بالقول: "لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأشار مصدر عسكري في وقت سابق، أمس الاثنين، إلى تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث تحطم الطائرة وإخلاء الطيارين إلى مدينة الحسين الطبية.

المصدر: "عمون"