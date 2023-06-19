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تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والكشف عن مصير طاقمها (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والكشف عن مصير طاقمها (فيديو)
AFP
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أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، إصابة طيارين نتيجة تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة البقعة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وبين المصدر أنه" نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة".

تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والكشف عن مصير طاقمها (فيديو)
"عمون"

المصدر: "عمون"

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