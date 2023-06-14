السيسي يعلن تنفيذ مشروع في الإسكندرية "ليس له مثيل"

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن هناك خطة لإنشاء كورنيش داخل البحر في الإسكندرية بطول 8 كيلومترات، مضيفا أنه يتم إنشاء 10 كيلومترات من الأرصفة، منها رصيف بعمق 22 مترا.

إقرأ المزيد

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أن هناك 7 ملايين متر مباني داخل البحر، متابعا: "سوف نقوم بعمل كورنيش جوه البحر بطول 8 كيلومترات، وهو نصف كورنيش الإسكندرية، لا يوجد مثيل له إلا في إسبانيا".

وافتتح الرئيس المصري مشروع نفق وكباري السادات عند تقاطع طريق السادات ونفق السادات أسفل طريق كورنيش الإسكندرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية