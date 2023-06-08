لخطورته على الصحة.. سحب دواء شهير من الأسواق في مصر يستخدمه ملايين المواطنين

أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارا عاجلا بضبط وتحريز كافة العبوات من أقراص زورا سي "zora c" التي تستخدم لعلاج نزلات البرد، ويقبل عليها عدد كبير من المواطنين.

إقرأ المزيد

وأوضحت الهيئة أن قرار السحب يخص التشغيلة رقم 01200243 -01200513، لعـدم مطابقة التشغيلات للمواصفات من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

وأقراص "زورا سي" عبارة عن فيتامين سي يساهم كعامل مساعد في العديد من عمليات الأيض، كإنتاج الكارنتين، كولاجين، الأحماض الأمينية والهرمونات، ويلزم من أجل إنتاج النسيج الضام ولامتصاص وتخزين الحديد في الجسم، يساهم في تحسين مناعة الجسم والتقليل من حدوث العدوى خاصة الفيروسية.

المصدر: الأهرام