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مصر تعلن سبب منع استخدام دواء "رانتدين" في البلاد

أخبار العالم العربي

مصر تعلن سبب منع استخدام دواء
Reuters
صيدلية مصر
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أكدت هيئة الدواء المصرية أن جميع المستحضرات الصيدلية المحتوية على المادة الفعالة "رانتدين" Ranitidine تم حظر استخدامها وجمعها من السوق.

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وأشارت الهيئة إلى أنه تم وقف المادة بكل أشكالها الصيدلية والتركيزات لجميع الشركات والعلامات التجارية في السوق المصري اعتبارا من 18 سبتمبر 2019 إثر تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA حينذاك.

وتضمن التحذير ضرورة سحب جميع المستحضرات الصيدلية المحتوية على دواء "رانتدين" (Ranitidine) من الأسواق بسبب تأكيد الأبحاث على احتوائها على شوائب الـ NDMA والمعروف عنها أن لها تأثير مسرطن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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