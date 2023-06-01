آخر أمين عام للحزب الوطني في عهد مبارك يعلن موقفه من الترشح في مواجهة السيسي لرئاسة مصر

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، وآخر أمين عام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار بدراوي إلى أنه "يحترم كثيرا الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي السنوات الماضية".

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه "حال انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة سيحقق إنجازات أكثر"، مبينا أنه "شعر بغضب شديد من الزج باسمه واحتمالية ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا: "كان في كلام اتقال عليا إني في تربيطات مع الأجهزة والكلام ده مش صح".

وشدد على أنه "لم يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وليس لديه نية لذلك".

المصدر: موقع مصر تايمز