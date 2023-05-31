على خلفية ما وقع بالسجن المركزي.. الكويت توقف مسؤولين أمنيين كبيرين للتحقيق معهما

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا وزاريا، بإيقاف مسؤولين أمنيين كبيرين وإحالتهما للتحقيق، وتشكيل لجنة تحقيق للأحداث التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، في السجن المركزي.

وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا، بإيقاف كل من "وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد، وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت يوم أمس الثلاثاء في السجن المركزي".

وكشفت مصادر مطلعة عن "تعيين اللواء عبد الله الرجيب وكيلا للمؤسسات الإصلاحية بالتكليف"، إضافة إلى عمله وكيلا مساعدا لشؤون الأمن العام، ووكيلا مساعدا لشؤون المرور والعمليات بالتكليف.

كما أصدر الشيخ طلال الخالد، في وقت سابق، قرارا وزاريا بتشكيل "لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت يوم أمس الثلاثاء بالسجن المركزي".

إقرأ المزيد

المصدر: "القبس"