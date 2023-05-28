الأزمة بين الكويت والفلبين تتطور

أكد نائب وزير خارجية الكويت منصور العتيبي، أن باب التفاوض مع الفلبين لم يغلق مشددا أن "الكويت أعلنت بشكل واضح موقفها ومطالبها"، وأن على سفارة الفلبين الاعتراف بانتهاكها القوانين.

ولفت السفير العتيبي، على هامش احتفال سفارة أذربيجان بالعيد الوطني، اليوم الأحد، إلى "تمسّك الكويت بالمطالب التي وردت في بيان وزارة الخارجية، ويجب على سفارة الفلبين أن تعترف بانتهاكها للقوانين الكويتية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

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وأضاف أنّه عليها أيضا التعهّد بعدم تكرارها وأن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، معرباَ عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة في القريب العاجل.

إلى ذلك كشف نائب وزير الخارجية الكويتي عن حركة تنقّلات ستجري بين السفراء قريباً.

يشار إلى أن دولة الكويت أوقفت تأشيرات العمالة الفلبينية "نتيجة للممارسات الخاطئة" لسفارة مانيلا في البلاد، ما أدى لخلاف بين البلدين حول حماية العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل الكويتيين.

ويأتي وقف منح التأشيرات، بعد أن علقت الفلبين في فبراير الماضي إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت لأول مرّة.

وتشير الاحصائيات بوجود نحو ربع مليون عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل، وقد عُقدت عدة جولات من المباحثات للوصول إلى تفاهمات ولم تصل لنتيجة ترضي الطرفين.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في وقت سابق، أنها أوقفت تأشيرات العمالة الفلبينية "نتيجة للممارسات الخاطئة" لسفارة مانيلا في الكويت، بالإضافة إلى "جرائم" بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه الكويتيين.

المصدر: القبس + وكالات