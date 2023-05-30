مصادر إعلامية تكشف صور المواطن السعودي المحرر واللبناني المتورط في خطفه وتفاصيل العملية

كشفت وسائل إعلامية لبنانية تفاصيل عملية اختطاف وتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، وأن المجموعة الخاطفة يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ"أبو سلة".

وكشفت معلومات لقناة الـLBCI أن عددا من الموقوفين متورط في تنفيذ عملية الخطف، وعددا منهم يشتبه بأنه ساهم لوجستيا فيها، مشيرة إلى أن العملية حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت فجر الأحد، حيث فقد التواصل مع المواطن السعودي الذي كان متواجدا في أحد المطاعم في منطقة البيال، مبينة أن عددا من الخاطفين كان يرتدي بزات عسكرية، وهم ليسوا عسكريين.

الصورة من "تويتر"

فيما رصد رقم هاتف المخطوف في بيروت مرتين، كما تم التواصل من قبله مع عدد من الأشخاص، أحدهم مسؤول في مكتب الخطوط الجوية السعودية، الذي يعمل المخطوف لديه، لطلب فدية.

كما أفادت معلومات لقناة الـmtv أن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات علي زعيتر المعروف بـ "أبو سلة"، وهي مؤلفة من 7 أشخاص.

الصورة من "تويتر"

هذا وأعلن الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.

المصدر: LBCI + mtv