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قائد الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي وتوقيف خاطفيه

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قائد الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي وتوقيف خاطفيه
AP
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون
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أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أن مديرية المخابرات في قيادة الجيش، تمكنت من تحرير المختطف السعودي، وتوقيف خاطفيه.

وأعلن الجيش اللبناني، أن "دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية أفادت بأن المطيري كان قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال (وسط بيروت)، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وأنه تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير.

وقالت إن آخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة الى منطقة التفاوض لاستلام الفدية.

وفي وقت لاحق أفادت قناة LBCI بأن وحدات من الجيش اللبناني نفذت بمداهمات واسعة على خلفية في حي الشراونة - بعلبك.

المصدر: RT

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