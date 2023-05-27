العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية، أحمد موسى، اليوم السبت إن "الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 يوليو كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".

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وتوقعت الحكومة الأردنية تشغيل خط الربط الكهربائي العراقي الأردني في سبتمبر المقبل، وفق الخطة.

ووضع الجانبان حجر الأساس للمشروع في أكتوبر 2022، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.

وأوضح موسى أن" الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، وكان من المفترض أن يدخل للعمل في 1 يونيو، ولكن بسبب الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم التأجيل إلى 1 يوليو".

وأضاف، أن" الربط مع تركيا جاهز، ولكن العراق ينتظر تسعير الخدمة وأن تكون مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة أولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً في الفترة المقبلة".

وأشار إلى توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ.

المصدر: موقع خبرني