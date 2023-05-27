مصر.. قرارات بخصوص محاكمة المتهمين بقضية "أحداث شغب السلام" والمتهمين بقضية "خلية الشروق"

أصدرت السلطات المصرية اليوم السبت قرارا بخصوص محاكمة 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب السلام".

وفي التفاصيل، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة 24 متهما في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب منطقة السلام"، المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

جدير بالذكر أن القرار صدر برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة "الإخوان" والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق"، لجلسة 22 يوليو المقبل للاستكمال سماع أقوال الشهود، حيث صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محـمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

المصدر: "القاهرة 24"