مصر.. "فخ النظارة" يثير الجدل حول علاقة تامر حسني ويارا السكري (صورة)

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تصريحات طليقته عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، وانتشرت أخبار تفيد بارتباطه بملكة الجمال يارا السكري.

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ووقع تامر حسني في فخ النظارة، وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري حيث كشفت نظارة يارا السكري حقيقة ارتباطهما وعلاقتهما معا.

وبدأت القصة، عندما نشرت ملكة الجمال يارا السكري صورا لها من 3 أشهر وهي ترتدي نظارة شمس، وبالتدقيق ظهر في النظارة الفنان تامر حسني وهو يلتقط صورا ليارا، الأمر الذي يوضح وجود علاقة حب بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم يارا السكري من جديد والتي ارتبط اسمها بالنجم تامر حسني خلال الفترة الماضية، حيث كانت قد ظهرت معه في فيلم الفلوس والذي طرح في نهاية عام 2019.

وتحدث الجميع عن أنباء تشير إلى أن يارا السكري تعرفت على النجم تامر حسني من خلال صديقتها هالة عمر مديرة السوشيال ميديا لتامر، ولذلك فإن بسمة بوسيل ترى أن هالة كانت سببا في انفصالها عن زوجها تامر حسني.

فيما زعم بعض النشطاء أن تامر حسني ويارا السكري تجمعهما علاقة عاطفية، إلا أن الثنائي لم يؤكدا أو ينفيا ذلك.

المصدر: القاهرة 24