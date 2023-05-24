مصر.. من هي يارا السكري التي ارتبط اسمها بالفنان تامر حسني بعد طلاقه؟

تصدر اسم الفنانة الصاعدة والموديل يارا السكري خلال الساعات الماضية محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريحات المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم يارا السكري من جديد والتي ارتبط اسمها بالنجم تامر حسني خلال الفترة الماضية، حيث كانت قد ظهرت معه في فيلم الفلوس والذي طرح في نهاية عام 2019.

وتحدث الجميع عن أنباء تشير إلى أن يارا السكري تعرفت على النجم تامر حسني من خلال صديقتها هالة عمر مديرة السوشيال ميديا لتامر، ولذلك فإن بسمة بوسيل ترى أن هالة كانت سببا في انفصالها عن زوجها تامر حسني.

فيما زعم بعض النشطاء أن تامر حسني ويارا السكري تجمعهما علاقة عاطفية، إلا أن الثنائي لم يؤكدا أو ينفيا ذلك.

ولدت يارا السكري في عام 1998 في مدينة بورسعيد، وبدأت يارا السكري مشوارها كموديل ثم شاركت بعد ذلك في فيلم قصير اتبعه مشاركتها لتامر حسني في فيلم "الفلوس"، وشاركت مؤخرًا في مسابقة ميس ايليت التي أقيمت في الغردقة.

وتوجت يارا السكري بلقب أفضل ابتسامة وملكة جمال مصر في مسابقة ميس ايليلت 2023.

وكانت المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني أثارت في وقت سابق التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسئولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.

وكانت المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني أثارت في وقت سابق التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسئولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل..