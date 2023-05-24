الديوان الملكي الأردني ينفي إقامة حفل في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد

أكد مصدر في الديوان الملكي الأردني أن مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على رجوة خالد آل السيف، وجميع الاحتفالات المرتبطة بالمناسبة ستقام داخل الأردن حصريا.

وصرح المصدر بأنه ليست هناك نية لإقامة أي منها خارج المملكة.

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وقال إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تحدثت عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد، المرتقب في عمان في 1 يونيو 2023.

هذا، وستشارك مجموعة من نجوم الغناء الأردني والعربي الشعب الأردني أفراحه بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وسيشارك الفنانون في حفل جماهيري كبير يحتضنه ستاد عمان الدولي، يقام تحت عنوان: "شاركونا نفرح بالحسين".

ويغني الفنانون تامر حسني، وراغب علامة، وأحمد سعد، وديانا كرزون، وزين عوض، في الحفل الجماهيري الكبير الذي سيقام عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 29 مايو الحالي، في ستاد عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب بعمان.

المصدر: بترا