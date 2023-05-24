منظمة الهجرة الدولية: مليون ومئة ألف نازح نتيجة حرب السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن مليون ومئة ألف سوداني نزحوا نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر السودان لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.

ولفتت إلى أنه من خلال مركز الموارد والاستجابة للمهاجرين في القضارف، تقدم المنظمة المساعدة الطبية والدعم النفسي والأطعمة ومستلزمات النظافة للأسر المتضررة من الأزمة.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد أكثر من شهر على اندلاع أعمال العنف في السودان، يواصل الناس البحث عن الأمان، وقد أبقت الدول المجاورة حدودها مفتوحة لمن يسعون للحماية أو يعودون إلى ديارهم.

IOM is scaling up its response across #Sudan to provide vital humanitarian assistance.



Through the Migrant Resource and Response Centre in Gedaref, IOM is providing medical assistance, psychosocial support, food and hygiene kits to families affected by the crisis. pic.twitter.com/AjSaMb9CIK — IOM Sudan 🇺🇳 (@IOMSudan) May 24, 2023

الليلة، لن ينام 1.1 مليون شخص في أسرتهم.



يستحق أهل #السودان السلام حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان. pic.twitter.com/9aqhNOkvAh — IOM Sudan 🇺🇳 (@IOMSudan) May 22, 2023

كذلك نشرت المنظمة عبر موقعها خريطة تفاعلية تظهر حركة نزوح السودانيين نحو الشرق والقرن الإفريقي، مشيرة إلى وصول نحو 100 ألف نازح سوداني إلى إثيوبيا وجنوب السودان.

ودخلت في 22 مايو الجاري هدنة مؤقتة لمدة 7 أيام حيز التنفيذ تم توقيعها في مدينة جدة السعودية بين طرفي القتال بالسودان، بوساطة أمريكية سعودية.

المصدر:RT