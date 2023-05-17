مصر تصدر بيانا حول انتشار بطيخ مسرطن في البلاد

علق المركز الإعلامي بمجلس الوزراء في مصر، على انتشار أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق.

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وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.

وأوضحت الزراعة، أنه يتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج.

المصدر: القاهرة 24