الحوثي يتهم التحالف العربي بـ "المماطلة".. ملمحا لاستئناف الهجمات ضد السعودية والإمارات

اتهم القيادي في جماعة أنصار الله محمد علي الحوثي، التحالف العربي بـ "المماطلة" في إيقاف عملياته العسكرية ورفع قيوده عن المنافذ التي تديرها الجماعة، داعيا للتأهب لأي تطور ميداني.

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ودعا الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة أنصار الله، اليوم الأحد خلال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني دعت إليها الجماعة في محافظة صعدة، الشعب اليمني إلى اليقظة والاستعداد الدائمين.

وقال: "العدو إلى الآن يماطل في وقف العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي، ورفع الحصار عن اليمن".

ولوح الحوثي، باستئناف جماعة أنصار الله هجماتها ضد السعودية والإمارات، قائلا: "نرى السعودية والامارات اليوم مكسورتان أمام اليمن وهي ترى القبة الحديدية وقد فشلت في تحصين الصهاينة فكيف بهم أن يحموا البلدان المطبعة، التي تقيم علاقات مع إسرائيل".

وجدد موقف الجماعة الداعم للقضية الفلسطينية، قائلا: "خروجنا اليوم يؤكد ثبات اليمن مع القضية الفلسطينية واننا نؤكد استمرار نضالنا أمام العدو.. وندعم الأحرار الأبطال في فلسطين في عملية ثأر الأحرار".

ورأى الحوثي أن فصائل المقاومة الفلسطينية "أفشلت بهذه العملية ترميم حماية إسرائيل من صواريخ المقاومة".

وأبدى بيان صادر عن المسيرة التضامنية، الاستعداد للقتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية، وجاء فيه: "نؤكد كشعب يمني وفاءنا لفلسطين واستنفارنا الشعبي والعسكري ونؤكد أننا حاضرون للمشاركة الفعلية والمباشرة".

المصدر: سبوتنيك