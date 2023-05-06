علاقات مشبوهة ورسائل تهديد.. تطورات جديدة في قضية المطرب المصري حسن شاكوش وزوجته

قال والد ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش، إنه كلف محاميا بتقديم بلاغ جديد بمباحث الإنترنت ضد مطرب المهرجانات على خلفية اتهامه بطرد ابنته والاستيلاء على وصل أمانة ومشغولات ذهبية.

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وصرح بأنه كلف المحامي بتحرير محضر جديد في مباحث الإنترنت، بعد أن هدده شاكوش عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح والد زوجة حسن شاكوش في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن شقيق حسن شاكوش أبلغه في وقت سابق من الخلافات، بأن شقيقة المطرب له علاقات نسائية مشبوهة.

وفي وقت سابق، حررت ريم طارق زوجة حسن شاكوش محضرا لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وحول خناقة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من زوجة شاكوش، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24"