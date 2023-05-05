مصر.. والد زوجة حسن شاكوش يستعد للكشف عن مفاجأة

علق طارق السيد والد زوجة حسن شاكوش على خلاف ابنته مع شاكوش، والتي اشتكت على زوجها واتهمته بسرقة شبكتها والمنقولات الزوجية.

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وأضاف والد ريم زوجة حسن شاكوش في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أنه وقت وقوع المشاجرة كان يمكث داخل منزله بعد أن أجرى عملية في القلب، مشيرا إلى أن ابنته جاءت إلى المنزل منهارة بعد أن طردها زوجها من مسكن الزوجية.

وتابع والد ريم زوجة حسن شاكوش: سأكشف مفاجأة بكامل التفاصيل الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي، مردفا: أنا تعبان وعامل عملية، وبنتي جاتني منهارة وبتبكي، ومش هتكلم عن حاجة دلوقتي بس أنا هعمل مؤتمر يوم الثلاثاء وهحكي فيه كل التفاصيل الكاملة واللي حصل بينها وبين زوجها.

وكانت كشفت التحريات الأولية في خناقة المطرب حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، أن شاكوش غير القفل "الكالون" الخاص بالسكن وطرد زوجته في وقت متأخر من الليل في الشارع.

وأوضحت التحريات الأولية، أن شاكوش استولى على مصوغات ذهبية عبارة عن شبكة الزواج وقائمة المنقولات وملابس زوجته بأكملها بالإضافة إلى إيصال أمانة بـ500 ألف جنيه موقع من المطرب حسن شاكوش لزوجته ريم طارق وهو عبارة عن مؤخر الصداق الخاص بها.

وأكدت التحريات الأولية أن زوجة شاكوش كانت غاضبة بسبب خلافات أسرية وعندما عادت مرة أخرى إلى المنزل اكتشفت تغيير قفل الشقة، والمفتاح لا يعمل، وعندما حاولت الاتصال على حسن شاكوش طردها في الشارع واستولى على المشغولات الذهبية، مما دفع الزوجة إلى تحرير محضر ضده في أحد أقسام الشرطة بمنطقة أكتوبر، لإثبات حقها وممتلكاتها.

وتصدرت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية، تريند مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب أن حررت محضرًا ضد زوجها واتهمته من خلالها بسرقة شبكتها والمنقولات الزوجية، عقب أن طردها الأخير من مسكن الزوجية نتيجة نشوب خلافات بينهما.

المصدر: القاهرة 24