مصر.. حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل بعد 55 يوما من زواجهما

اتهمت زوجة مطرب المهرجانات المصري المشهور حسن شاكوش، زوجها بطردها من المنزل نتيجة خلافات بينهما، والاستيلاء على أموالها.

وأثار تحرير زوجة المطرب حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استنكره البعض نتيجة الحالة التوافقية التي أثارها المطرب حسن شاكوش وزوجته وتصدرهما تريند مواقع التواصل بعد حفل زفافهما.

استنكار البعض للخلاف الحاصل بين الزوجين - حسن شاكوش وريم صادق - جاء بعد ما تصدر حفل زفاف الزوجين اهتمام الكثير من المتابعين، حيث شهد حفل الزفاف واقعة سجود زوجة حسن شاكوش شكرا لله على منحها الزواج من شاكوش وتعويضها بزوج مثله.

وكشف مصدر أمني عن مصير البلاغ، قائلا إن المحضر قيد التحقيق من قبل النيابة العامة مكتفيًا بالقول "الأمر في النيابة فهي صاحبة القرار" سواء بطلب التحريات أو خضوع المشكو في حقه للتحقيق.

مقدمة المحضر العشرينية قالت في محضرها أمام مأمور قسم أول أكتوبر إنها فوجئت منذ أيام بزوجها "حسن شاكوش" يطردها خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير.

حسب أقوال الزوجة، استولى "شاكوش" على المنقولات الزوجية وإيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق لافتة إلى أنها رفضت تحرير محضر حينها أملاً في لم الشلم لكن دون جدوى فقررت اللجوء للشرطة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: مصراوي + القاهرة 24